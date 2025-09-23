Аэропорт "Шереметьево" работает штатно
Шереметьево работает штатно, ситуация в терминалах спокойная
Шереметьево . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" в настоящее время работает в штатном режиме, рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов, говорится в сообщении авиагавани.
"В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. Пассажирам и встречающим гостям статус рейса следует уточнять через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло аэропорта", - говорится в сообщении.
В "Шереметьево" добавили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
"В этом случае пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет с учетом возможных поздних прибытий воздушных судов, связанных с ранее введенными ограничениями в целях обеспечения безопасности полетов", - отметили в авиагавани.
Накануне вечером в аэропорту "Шереметьево" вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ближе к полуночи авиагавань начала принимать суда, полностью ограничения были сняты около часа ночи 23 сентября.
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром
13 сентября, 16:30