В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T23:36:00+03:00
2025-09-23T23:36:00+03:00
2025-09-24T01:37:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал губернатор. В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
