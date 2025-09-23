https://ria.ru/20250923/selo-2043739024.html
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР
Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:37:00+03:00
2025-09-23T13:37:00+03:00
2025-09-23T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043734079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e419034cb3b3ed0ee1934fe1a1a01b78.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями. Минобороны сообщило во вторник, что военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР. "Непосредственно само Переездное мы взяли с минимальными потерями, потому что была разработана тактика завода и "заливки" личного состава малыми группами. Завод личного состава проходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту", - сказал "Лексус". По его словам, ВСУ понесли большие потери в боях за село. "Маршрут непосредственно разведывали с БПЛА, корректировали также с БПЛА. Люди заходили в пончо, заходили в ночное время, имея при этом прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту... Именно тактикой передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке, с провизией, с БК (боевой комплект - ред.), со всем, нам получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и с большими потерями противника", - подчеркнул боец ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043734079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2309db7cac1f463b9760627f1ed9fab3.jpg
Кадры освобождения Переездного в ДНР
Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-23T13:37
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР
ВС России взяли Переездное в ДНР с минимальными потерями
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями.
Минобороны сообщило во вторник, что военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР
.
"Непосредственно само Переездное мы взяли с минимальными потерями, потому что была разработана тактика завода и "заливки" личного состава малыми группами. Завод личного состава проходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту", - сказал "Лексус".
По его словам, ВСУ
понесли большие потери в боях за село.
"Маршрут непосредственно разведывали с БПЛА, корректировали также с БПЛА. Люди заходили в пончо, заходили в ночное время, имея при этом прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту... Именно тактикой передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке, с провизией, с БК (боевой комплект - ред.), со всем, нам получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и с большими потерями противника", - подчеркнул боец ВС РФ.