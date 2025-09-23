Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 23.09.2025
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР
Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями.
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями. Минобороны сообщило во вторник, что военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР. "Непосредственно само Переездное мы взяли с минимальными потерями, потому что была разработана тактика завода и "заливки" личного состава малыми группами. Завод личного состава проходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту", - сказал "Лексус". По его словам, ВСУ понесли большие потери в боях за село. "Маршрут непосредственно разведывали с БПЛА, корректировали также с БПЛА. Люди заходили в пончо, заходили в ночное время, имея при этом прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту... Именно тактикой передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке, с провизией, с БК (боевой комплект - ред.), со всем, нам получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и с большими потерями противника", - подчеркнул боец ВС РФ.
Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР

ВС России взяли Переездное в ДНР с минимальными потерями

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями.
Минобороны сообщило во вторник, что военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР.
"Непосредственно само Переездное мы взяли с минимальными потерями, потому что была разработана тактика завода и "заливки" личного состава малыми группами. Завод личного состава проходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту", - сказал "Лексус".
По его словам, ВСУ понесли большие потери в боях за село.
"Маршрут непосредственно разведывали с БПЛА, корректировали также с БПЛА. Люди заходили в пончо, заходили в ночное время, имея при этом прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту... Именно тактикой передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке, с провизией, с БК (боевой комплект - ред.), со всем, нам получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и с большими потерями противника", - подчеркнул боец ВС РФ.
