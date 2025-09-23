https://ria.ru/20250923/selo-2043739024.html

Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР

Российский боец рассказал об освобождении села Переездное в ДНР

Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Лексус" рассказал на видео от Минобороны РФ, что населенный пункт Переездное был взят с минимальными потерями. Минобороны сообщило во вторник, что военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР. "Непосредственно само Переездное мы взяли с минимальными потерями, потому что была разработана тактика завода и "заливки" личного состава малыми группами. Завод личного состава проходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту", - сказал "Лексус". По его словам, ВСУ понесли большие потери в боях за село. "Маршрут непосредственно разведывали с БПЛА, корректировали также с БПЛА. Люди заходили в пончо, заходили в ночное время, имея при этом прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту... Именно тактикой передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке, с провизией, с БК (боевой комплект - ред.), со всем, нам получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и с большими потерями противника", - подчеркнул боец ВС РФ.

2025

Новости

Кадры освобождения Переездного в ДНР Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-23T13:37 true PT1M11S

