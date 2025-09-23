https://ria.ru/20250923/saratov-2043645730.html

В Саратове ввели временные ограничения на полеты

В Саратове ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 23.09.2025

В Саратове ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T02:09:00+03:00

2025-09-23T02:09:00+03:00

2025-09-23T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратов

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/82/1557528219_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a2d8a30aa0961da13bbd504fa7cd6dc0.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250923/aeroflot-2043645328.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия