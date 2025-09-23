https://ria.ru/20250923/sanktsii-2043682150.html

На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России

На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России - РИА Новости, 23.09.2025

На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника. "Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении. Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

