На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России - РИА Новости, 23.09.2025
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России
2025-09-23T10:22:00+03:00
2025-09-23T10:22:00+03:00
2025-09-23T10:22:00+03:00
2025-09-23T10:23:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника. "Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении. Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия
украина
сша
2025
Новости
ru-RU
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России
