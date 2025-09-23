Рейтинг@Mail.ru
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 23.09.2025 (обновлено: 10:23 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/sanktsii-2043682150.html
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России - РИА Новости, 23.09.2025
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:22:00+03:00
2025-09-23T10:23:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника. "Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении. Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614098.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
На Украине оценили шансы введения Трампом новых санкций против России

Reuters: в Киеве сомневаются насчет введения Трампом новых санкций против России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли введет новые санкции против России, Украине необходимо сосредоточиться на усилении ВСУ, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника.
"Бывший чиновник... выразил сомнение, что Трамп введет санкции против России вообще, и заявил, что Украине лучше бы сфокусироваться на усилении вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Он также пренебрежительно отнесся к обсуждениям гарантий безопасности для Украины, назвав процесс "ритуальным танцем".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
Вчера, 20:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала