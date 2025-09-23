В Приднестровье обвинили Санду в подготовке к репрессиям
Депутат Сафонов: Санду готовит общественное мнение к репрессиям
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит общественное мнение к репрессиям против инакомыслящих, а также к отмене результатов парламентских выборов, которые пройдут в стране 28 сентября, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
Захарова назвала заявление Санду паранойей
Вчера, 23:48
"В своём обращении Санду переводит своих политических оппонентов в разряд "сообщников" России, а также "коррупционеров и предателей". Это – прямая подготовка общественного мнения в стране и за рубежом к репрессиям против них, а заодно ко всё той же отмене результатов выборов 28 сентября. Нет сомнений, что верхушка ЕС, а также Париж, Лондон и Бухарест уже согласовали такой поворот и одобрили сохранение режима Санду любыми способами", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также обратил внимание на то, что Санду выступила не буквально накануне выборов в парламент, а почти за неделю до них. Он предполагает, что в течение оставшихся дней могут произойти ещё события, которые входят в сценарий сохранения власти нынешней командой, которая руководит Молдавией.
"В сочетании с её предыдущими фразами, можно предположить, что она внушает нам, будто это не войска НАТО двинутся из Румынии через Молдову и, возможно, через ПМР к морю, но россияне и приднестровцы из Приднестровья пойдут на Одессу. Очевидно, что этот тезис подсказан Санду её кураторами, дабы отвести подозрения от самих себя и, быть может, подготовить почву для будущих обвинений и мер давления в адрес Москвы и Тирасполя", - отметил Сафонов.
Он также считает, что Санду явно старается спровоцировать разрыв с Россией всех отношений, включая дипломатические. По его словам, президент Молдавии уже год демонстративно не принимает верительные грамоты у российского посла в Кишинёве Олега Озерова.
Додон заявил, что Санду цепляется зубами за власть
19 сентября, 06:25
"Обратим внимание на внешний вид Санду: для создания мрачной и предгрозовой обстановки она надела чёрное платье, вольно или невольно создавая впечатление, что она окончательно вышла на тропу войны с Кремлём и внутренней оппозицией, а в этой войне могут быть самые жёсткие приёмы и методы", - добавил Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.