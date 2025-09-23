https://ria.ru/20250923/samolety-2043640435.html
В Шереметьево сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" полностью сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" полностью сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Вечером в понедельник Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Шереметьево". Позднее авиагавань сообщила, что возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту, частично были сняты ограничения по сигналу "Ковер"."Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Кореняко добавил, что для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.
