В Шереметьево сняли ограничения на полеты

В Шереметьево сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.09.2025

В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" полностью сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T01:01:00+03:00

2025-09-23T01:01:00+03:00

2025-09-23T01:09:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" полностью сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Вечером в понедельник Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Шереметьево". Позднее авиагавань сообщила, что возобновлен прием воздушных судов на прилет в аэропорту, частично были сняты ограничения по сигналу "Ковер"."Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Кореняко добавил, что для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани.

россия

