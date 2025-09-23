Рейтинг@Mail.ru
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124 - РИА Новости, 23.09.2025
21:27 23.09.2025
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
в мире
канада
торонто
китай
волга-днепр
ан-124
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском посольстве в Канаде. "Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение", - подчеркнули в дипмиссии. В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
канада
торонто
китай
Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском посольстве в Канаде.
"Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение", - подчеркнули в дипмиссии.
В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
