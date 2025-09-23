https://ria.ru/20250923/samolet-2043854375.html
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124 - РИА Новости, 23.09.2025
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:27:00+03:00
2025-09-23T21:27:00+03:00
2025-09-23T21:27:00+03:00
в мире
канада
торонто
китай
волга-днепр
ан-124
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151761/80/1517618085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_295334fcbf90e2f5f5ee4cf577a8379d.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Самолёт Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр", удерживаемый в аэропорту Торонто, должен быть, безусловно, возвращён владельцу, заявили РИА Новости в российском посольстве в Канаде. "Самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу. Это единственное решение", - подчеркнули в дипмиссии. В феврале 2022 года Канада запретила российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. В силу этого запрета воздушное судно Ан-124-100, выполнявшее гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая, оказалось заблокировано в аэропорту в Торонто. Весной 2023 года Канада ввела санкции в отношении авиакомпании "Волга-Днепр", а в июне кабмин распорядился арестовать самолет и начать работы по его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. В августе 2024 года "Волга-Днепр" сообщала, что направила Канаде уведомление о том, что инициировала арбитражное разбирательство в связи с экспроприацией активов, в том числе арестом самолета Ан-124-100.
https://ria.ru/20250527/bank-2019412820.html
канада
торонто
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151761/80/1517618085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a439413ad8a9db983aa0eb6b733a4c1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, торонто, китай, волга-днепр , ан-124
В мире, Канада, Торонто, Китай, Волга-Днепр , Ан-124
Посольство России призвало вернуть удерживаемый в аэропорту Торонто Ан-124
Посольство РФ в Канаде: Ан-124-100 должен быть возвращен владельцу