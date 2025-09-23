https://ria.ru/20250923/samara-2043653270.html

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены с 2.25 мск в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.25 мск", - написал он в Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

