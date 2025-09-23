https://ria.ru/20250923/saldo-2043648482.html

Жители Херсонской области получили уверенность в будущем, заявил Сальдо

Жители Херсонской области получили уверенность в будущем, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.09.2025

Жители Херсонской области получили уверенность в будущем, заявил Сальдо

Жители Херсонской области после ее воссоединения с Россией обрели уверенность в будущем благодаря социальным программам и инвестициям в инфраструктуру региона,... РИА Новости, 23.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области после ее воссоединения с Россией обрели уверенность в будущем благодаря социальным программам и инвестициям в инфраструктуру региона, включая школы, больницы и дороги, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в третью годовщину начала проведения референдума о возвращении Херсонской области в состав Российской Федерации. "За три года изменилось самое главное - ощущение людей. На Херсонщине, несмотря на военное положение, появился прочный фундамент уверенности в будущем. У нас работают социальные программы, строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, возвращается промышленность. Уже вложены десятки миллиардов рублей в инфраструктуру, восстановлено энергоснабжение, заработали новые производства. При Украине ничего такого не было. А теперь люди получают российские паспорта, пенсии, пособия, зарплаты по федеральным стандартам", - подчеркнул губернатор. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

