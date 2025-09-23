https://ria.ru/20250923/rynok-2043741608.html

Эксперт оценил российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году

2025-09-23T13:47:00+03:00

технологии

россия

денис филиппов

мтс

искусственный интеллект (ии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский рынок искусственного интеллекта в 2025 году составит 168 миллиардов рублей, и 50 миллиардов из них - это программное обеспечение и IT-сервисы, таким мнением с журналистами поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. "Мы оцениваем рынок искусственного интеллекта в России в 2025 году в 168 миллиардов рублей. Из них 50 миллиардов приходится на программное обеспечение и IT-сервисы с перспективой роста до 155 миллиардов в 2029-м. Таким образом, за пять лет он более чем утроится, показывая среднегодовой рост около 32,5 процента", - сказал Филиппов. Он рассказал, что структура рынка в этом году выглядит таким образом: 34% приходится на компьютерное зрение, 29% - на AI-агентов, 12% - на заказную разработку программного обеспечения, 9% - на обработку естественного языка, 7% - на AI-консалтинг и ещё 9% занимают прочие направления. По мнению эксперта, масштабированию ИИ-проектов мешает недостаток участия юристов и специалистов по безопасности. Однако ИИ-технологии дают компаниям стратегическое преимущество и позволяют улучшать клиентский опыт, удерживать сотрудников и ускорять вывод новых продуктов. "Спрос на ИИ формируется двумя основными потоками. Первый связан с кросс-отраслевыми продуктами - системами поддержки клиентов, HR-инструментами, решениями для юристов и корпоративными помощниками. Второй формируется отраслевыми решениями для телекоммуникаций, финансов, промышленности и сельского хозяйства", - отметил Филиппов.

россия

