Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ryabkov-2043794476.html
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.09.2025
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:08:00+03:00
2025-09-23T17:08:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
египет
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и нераспространение, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась во вторник. "Были подробно рассмотрены вопросы обеспечения глобальной и региональной стабильности с акцентом на текущей ситуации на Ближнем Востоке, контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/rossiya-2043635073.html
россия
ближний восток
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, египет, сергей рябков
В мире, Россия, Ближний Восток, Египет, Сергей Рябков
Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Рябков и посол Египта Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и нераспространение, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась во вторник.
"Были подробно рассмотрены вопросы обеспечения глобальной и региональной стабильности с акцентом на текущей ситуации на Ближнем Востоке, контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Замглавы МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в мире
00:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокЕгипетСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала