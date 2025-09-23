https://ria.ru/20250923/ryabkov-2043794476.html

Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и нераспространение, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась во вторник. "Были подробно рассмотрены вопросы обеспечения глобальной и региональной стабильности с акцентом на текущей ситуации на Ближнем Востоке, контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в сообщении.

