Замглавы МИД России и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
2025-09-23T17:08:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
египет
сергей рябков
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Хамди Шаабан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, контроль над вооружениями и нераспространение, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась во вторник. "Были подробно рассмотрены вопросы обеспечения глобальной и региональной стабильности с акцентом на текущей ситуации на Ближнем Востоке, контроля над вооружениями и нераспространения", - говорится в сообщении.
