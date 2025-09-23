https://ria.ru/20250923/rusprofile-2043665381.html

Число индийских компаний в России утроилось за четыре года

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. За четыре года в России более чем в три раза выросло количество компаний с учредителями из Индии, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "По состоянию на 31 декабря 2021 года в России были зарегистрированы 312 компаний, в которых учредителями являлись физические либо юридические лица из Индии (из них действующими в настоящий момент являются 157 организаций, в процессе ликвидации — шесть организаций, в процессе банкротства — пять организаций). По состоянию на сентябрь 2025 года в стране зарегистрированы 1030 фирм, учрежденных гражданами Индии или индийскими компаниями. Таким образом, за неполных четыре года индийский бизнес утроил свое присутствие в России", — рассказали они. Заместитель генерального директора международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Сергей Поляков объяснил такую динамику сразу несколькими факторами. Так, по его словам, уход с российского рынка некоторых западных игроков освободил ниши в торговле, производстве и сфере услуг. При этом сама Индия демонстрирует высокие темпы экономического роста, а ее бизнес активно ищет новые рынки для экспансии. "Россия воспринимается индийскими компаниями как крупный, быстро адаптирующийся рынок с высоким потребительским спросом и потребностью в диверсификации поставок. Дополнительным стимулом стала близость стран в политическом плане: Москва и Нью-Дели сохраняют стратегическое партнерство, что снижает для предпринимателей риски неопределенности", — пояснил Поляков. Он отметил, что специальных федеральных программ, ориентированных именно на привлечение индийского капитала, в России пока нет. "Однако в целом политика последних лет нацелена на развитие сотрудничества с дружественными странами. Важную роль играют двусторонние бизнес-советы и торгово-промышленные палаты, которые помогают выстраивать деловые контакты. Российские банки — прежде всего "Сбер" и ВТБ — разрабатывают инструменты платежей в рупиях, что упрощает взаиморасчеты между компаниями. Кроме того, в регионах действуют меры поддержки иностранных инвесторов: резиденты особых экономических зон и индустриальных парков могут рассчитывать на налоговые льготы, упрощенные процедуры и субсидии на инфраструктуру. Эти механизмы делают российский рынок более предсказуемым и привлекательным для индийского бизнеса", — считает специалист. Сейчас доля бизнеса с индийским участием среди компаний с иностранным учредителями составляет 1,6 процента, тогда как в конце 2021-го она равнялась 1,1 процента. "Наибольшую активность предприниматели из Индии проявляют в торговле: поставляют в Россию продукты питания, чай, специи, текстиль, фармацевтические препараты. В последние годы усилились позиции индийских компаний в IT-секторе — аутсорсинг, разработка и поддержка программных решений, финтех-сервисы. Есть примеры успешных проектов в сфере образования и медицины, где Индия традиционно обладает высоким потенциалом. Перспективными направлениями считаются агропром и переработка: в этих сегментах растет число совместных предприятий, нацеленных на локализацию производств в России", — рассказал Поляков. Перспективы дальнейшего развития индийского бизнеса в России он оценивает положительно. Молодая и амбициозная предпринимательская среда Индии активно нацелена на международные рынки, а Россия, учитывая масштабы и запрос на новые торговые и инвестиционные связи, будет оставаться для индийских компаний одним из приоритетных направлений, уверен собеседник агентства. "Конечно, сохраняются определенные барьеры — это бюрократические процедуры, вопросы сертификации и сложности с конвертацией рупии. Но с ростом числа участников рынка и расширением банковских инструментов эти проблемы постепенно будут сглаживаться. Можно прогнозировать, что в ближайшие пять лет число индийских компаний в России продолжит расти двузначными темпами. К 2030 году их количество вполне может удвоиться, а доля среди иностранных учредителей значительно увеличится", — считает Поляков. Это позволит не только укрепить двусторонние экономические связи, но и расширить присутствие индийских брендов на российском рынке в самых разных отраслях — от розничной торговли и фармацевтики до высоких технологий, заключил эксперт.

