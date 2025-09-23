Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/rubio-2043775127.html
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США - РИА Новости, 23.09.2025
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США
Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:55:00+03:00
2025-09-23T15:55:00+03:00
в мире
сша
америка
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры для их сдерживания. "Если вы скажете мне, что к берегам США идёт лодка, полная наркотиков, чтобы отравить наших людей, это такая же угроза, как если бы какая-то страна собиралась атаковать американский город. Это нужно останавливать, прежние методы не работали", — заявил во вторник Рубио в утреннем эфире телеканала CBS. Он отметил, что новые меры администрации Дональда Трампа уже дают результат. "Сейчас лодок идёт куда меньше, чем несколько недель назад. Президент не позволит картелям бесконечно наводнять Америку ядом, убивающим наших людей", — подчеркнул глава госдепа США.
https://ria.ru/20250910/oon-2040824107.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Америка, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США

Рубио назвал латиноамериканские наркокартели неминуемой угрозой для США

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры для их сдерживания.
"Если вы скажете мне, что к берегам США идёт лодка, полная наркотиков, чтобы отравить наших людей, это такая же угроза, как если бы какая-то страна собиралась атаковать американский город. Это нужно останавливать, прежние методы не работали", — заявил во вторник Рубио в утреннем эфире телеканала CBS.
Он отметил, что новые меры администрации Дональда Трампа уже дают результат.
"Сейчас лодок идёт куда меньше, чем несколько недель назад. Президент не позволит картелям бесконечно наводнять Америку ядом, убивающим наших людей", — подчеркнул глава госдепа США.
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Группа в защиту Устава ООН осудила эскалацию агрессии США против Венесуэлы
10 сентября, 04:35
 
В миреСШААмерикаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала