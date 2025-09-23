https://ria.ru/20250923/rubio-2043775127.html

Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США

Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США - РИА Новости, 23.09.2025

Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:55:00+03:00

2025-09-23T15:55:00+03:00

2025-09-23T15:55:00+03:00

в мире

сша

америка

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры для их сдерживания. "Если вы скажете мне, что к берегам США идёт лодка, полная наркотиков, чтобы отравить наших людей, это такая же угроза, как если бы какая-то страна собиралась атаковать американский город. Это нужно останавливать, прежние методы не работали", — заявил во вторник Рубио в утреннем эфире телеканала CBS. Он отметил, что новые меры администрации Дональда Трампа уже дают результат. "Сейчас лодок идёт куда меньше, чем несколько недель назад. Президент не позволит картелям бесконечно наводнять Америку ядом, убивающим наших людей", — подчеркнул глава госдепа США.

https://ria.ru/20250910/oon-2040824107.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, марко рубио, дональд трамп