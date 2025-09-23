https://ria.ru/20250923/rubio-2043775127.html
Рубио заявил о неминуемой угрозе национальной безопасности США
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал деятельность латиноамериканских наркокартелей "неминуемой и непосредственной угрозой" для страны и пообещал решительные меры для их сдерживания. "Если вы скажете мне, что к берегам США идёт лодка, полная наркотиков, чтобы отравить наших людей, это такая же угроза, как если бы какая-то страна собиралась атаковать американский город. Это нужно останавливать, прежние методы не работали", — заявил во вторник Рубио в утреннем эфире телеканала CBS. Он отметил, что новые меры администрации Дональда Трампа уже дают результат. "Сейчас лодок идёт куда меньше, чем несколько недель назад. Президент не позволит картелям бесконечно наводнять Америку ядом, убивающим наших людей", — подчеркнул глава госдепа США.
