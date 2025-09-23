Рейтинг@Mail.ru
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 23.09.2025
15:16 23.09.2025 (обновлено: 15:23 23.09.2025)
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского."ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу"."ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.
© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского.
"ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу".
"ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью
10:58
 
