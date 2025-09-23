https://ria.ru/20250923/rubio-2043766591.html
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 23.09.2025
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:16:00+03:00
2025-09-23T15:16:00+03:00
2025-09-23T15:23:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Организация Объединённых Наций не справляется со своей миссией и "не играет роли" в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая украинского."ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует. Если взглянуть на конфликт России и Украины, там идёт война, и именно президент США пытается найти решение, а ООН никакой роли не играет. То же самое в Газе, где Израиль противостоит ХАМАС, – никакой роли. Даже в нашем полушарии, на Гаити, где власть захватили банды, США призывают ООН вмешаться, но Китай может заблокировать эти усилия", — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.По его словам, президент Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о том, в чём заключается смысл, цель и польза организации, "если она не выполняет свою работу"."ООН хороша в том, чтобы тратить деньги и собирать людей раз в год для речей и писем, но почти не приносит реальных результатов", — подчеркнул Рубио.
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043691921.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, хамас, оон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ХАМАС, ООН
ООН не вносит вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Рубио
Рубио: Трампу приходится тащить все на себе в рамках урегулирования на Украине