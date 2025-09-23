Рейтинг@Mail.ru
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 23.09.2025
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей". "Ситуация на фронте сейчас такова, что перевесы есть на русской стороне. Намного больше бойцов, больше средств выделяется на сферу БПЛА. Уже поняли, что большими группами штурмовать неэффективно. Сначала ведётся артподготовка с корректировкой с помощью мавика (беспилотники DJI Mavic - ред.), затем в ход идут FPV-дроны и крылатые аппараты. После этого малыми группами заходят штурмовые подразделения, зачищают или выбивают остатки сил противника", - рассказал собеседник агентства. По словам "Прометея", российские силы обладают большим количеством техники и развитой организацией, однако противнику помогает поддержка западных стран. "Мы стараемся не уступать и максимально эффективно использовать свои возможности", - отметил оператор БПЛА. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей".
"Ситуация на фронте сейчас такова, что перевесы есть на русской стороне. Намного больше бойцов, больше средств выделяется на сферу БПЛА. Уже поняли, что большими группами штурмовать неэффективно. Сначала ведётся артподготовка с корректировкой с помощью мавика (беспилотники DJI Mavic - ред.), затем в ход идут FPV-дроны и крылатые аппараты. После этого малыми группами заходят штурмовые подразделения, зачищают или выбивают остатки сил противника", - рассказал собеседник агентства.
По словам "Прометея", российские силы обладают большим количеством техники и развитой организацией, однако противнику помогает поддержка западных стран. "Мы стараемся не уступать и максимально эффективно использовать свои возможности", - отметил оператор БПЛА.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
