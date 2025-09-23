https://ria.ru/20250923/rossiya-2043678168.html

Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА

Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025

Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА

Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:12:00+03:00

2025-09-23T10:12:00+03:00

2025-09-23T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей". "Ситуация на фронте сейчас такова, что перевесы есть на русской стороне. Намного больше бойцов, больше средств выделяется на сферу БПЛА. Уже поняли, что большими группами штурмовать неэффективно. Сначала ведётся артподготовка с корректировкой с помощью мавика (беспилотники DJI Mavic - ред.), затем в ход идут FPV-дроны и крылатые аппараты. После этого малыми группами заходят штурмовые подразделения, зачищают или выбивают остатки сил противника", - рассказал собеседник агентства. По словам "Прометея", российские силы обладают большим количеством техники и развитой организацией, однако противнику помогает поддержка западных стран. "Мы стараемся не уступать и максимально эффективно использовать свои возможности", - отметил оператор БПЛА. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, вооруженные силы украины