https://ria.ru/20250923/rossiya-2043678168.html
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА
Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:12:00+03:00
2025-09-23T10:12:00+03:00
2025-09-23T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей". "Ситуация на фронте сейчас такова, что перевесы есть на русской стороне. Намного больше бойцов, больше средств выделяется на сферу БПЛА. Уже поняли, что большими группами штурмовать неэффективно. Сначала ведётся артподготовка с корректировкой с помощью мавика (беспилотники DJI Mavic - ред.), затем в ход идут FPV-дроны и крылатые аппараты. После этого малыми группами заходят штурмовые подразделения, зачищают или выбивают остатки сил противника", - рассказал собеседник агентства. По словам "Прометея", российские силы обладают большим количеством техники и развитой организацией, однако противнику помогает поддержка западных стран. "Мы стараемся не уступать и максимально эффективно использовать свои возможности", - отметил оператор БПЛА. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Бывший боевик ВСУ признал преимущество России в сфере БПЛА
В ВСУ признали значительное преимущество ВС РФ на передовой в воздухе
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские войска сейчас имеют заметное превосходство в воздухе, включая беспилотные летательные аппараты, заявил РИА Новости экс-солдат ВСУ доброволец батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей".
"Ситуация на фронте сейчас такова, что перевесы есть на русской стороне. Намного больше бойцов, больше средств выделяется на сферу БПЛА. Уже поняли, что большими группами штурмовать неэффективно. Сначала ведётся артподготовка с корректировкой с помощью мавика (беспилотники DJI Mavic - ред.), затем в ход идут FPV-дроны и крылатые аппараты. После этого малыми группами заходят штурмовые подразделения, зачищают или выбивают остатки сил противника", - рассказал собеседник агентства.
По словам "Прометея", российские силы обладают большим количеством техники и развитой организацией, однако противнику помогает поддержка западных стран. "Мы стараемся не уступать и максимально эффективно использовать свои возможности", - отметил оператор БПЛА.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.