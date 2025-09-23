https://ria.ru/20250923/rossiya-2043650360.html
Экс-помощница Байдена сделала заявление после получения гражданства России
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что решение Владимира Путина предоставить ей гражданство России является для нее огромной честью, об этом она сказала в беседе с RT."Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — cказала Рид.Американка отметила, что будет активно изучать русский язык."Быть гражданкой России для меня — огромная честь", — подытожила она.Вчера Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей бывшего президента США Джо Байдена в сенате.Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда тот был сенатором. Сам он называет ее утверждения ложными. В апреле 2023 года, когда действующий на тот момент президент заявил о выдвижении на новый срок, американка и ее семья стали получать угрозы. Позже она переехала в Россию, опасаясь также преследования за интервью Первому каналу, который находится под санкциями в США.
