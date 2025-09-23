Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 23.09.2025 (обновлено: 23:28 23.09.2025)
ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать третьего сентября с 19.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
россия, черное море, ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
Командный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать третьего сентября с 19.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
