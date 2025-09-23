https://ria.ru/20250923/rossija-2043867347.html

ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер

ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер

Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать третьего сентября с 19.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

