ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер
ПВО уничтожила 19 дронов ВСУ за вечер
Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T23:27:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за вечер над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать третьего сентября с 19.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
