В МВД рассказали о числе иностранцев, находящихся в России нелегально

23.09.2025

В МВД рассказали о числе иностранцев, находящихся в России нелегально

Около 670 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально, сообщил замглавы МВД РФ Александр Горовой. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Около 670 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально, сообщил замглавы МВД РФ Александр Горовой. "На сегодня 670 тысяч человек остается в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них - это женщины и дети", - сказал Горовой на координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания". Замминистра напомнил, что 10 сентября закончился срок, который был предоставлен указом президента иностранным гражданам для легализации их пребывания в стране.

