23.09.2025
05:01 23.09.2025
Исследование: большинство россиян собирают грибы ради азарта
россия
общество
россия
Новости
ru-RU
россия, общество
Россия, Общество
Исследование: большинство россиян собирают грибы ради азарта

Россельхозбанк: каждого второго россиянина в походе за грибами привлекает азарт

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каждый второй грибник в России ходит на "тихую охоту" ради азарта в поиске, и лишь 12,4% собирают грибы с основной целью приготовить вкусное блюдо, отмечает Россельхозбанк в исследовании, которое есть у РИА Новости.
"На вопрос о мотивации для похода за грибами каждого второго (50,4%) привлекает азарт поиска и обнаружения "добычи". Чуть более трети (37,2%) ценят поход за грибами как возможность побыть наедине с природой и своими мыслями. Лишь 12,4% указали как основной мотиватор предвкушение вкусного блюда", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян.
При этом заядлыми грибниками себя называют 15% россиян. Еще 44% идут за грибами "иногда или если позовут". Остальные вообще не собирают грибы.
Самым любимым грибным блюдом россияне называют жареную картошку с грибами - ее упоминают 22% участников исследования. После картошки идут грибные супы с 16%. Также в топ-5 самых популярных входят заготовки и консервы, более сложные блюда, такие как жульен и мясо с грибами и сыром.
Отмечается, что из 300 съедобных видов грибов, которые растут в России, белые грибы любят больше всего - их выбирают 17% участников исследования, затем идут лисички и опята с 12%. Грузди, маслята, подберезовики и подосиновики называют по 10% россиян, а рыжики и шампиньоны - по 7%.
