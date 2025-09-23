https://ria.ru/20250923/rossija-2043645526.html

В МИД прокомментировали признание Палестины

В МИД прокомментировали признание Палестины

ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия признала Палестину как государство, не дожидаясь чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч ее жителей, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин на международной конференции в рамках Генассамблеи ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию."Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливые чаяния на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев", — сказал дипломат.Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичным образом поступили власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Эти решения осудили Израиль и США.Что такое ПалестинаВ 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшийся для палестинцев.Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.До прошлой недели Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия, а также частично признанная Сахарская Арабская Демократическая республика. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

