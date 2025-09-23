В МИД прокомментировали признание Палестины
Вершинин: РФ признала Палестину, не дожидаясь гибели десятков тысяч ее жителей
ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия признала Палестину как государство, не дожидаясь чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч ее жителей, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин на международной конференции в рамках Генассамблеи ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию.
"Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливые чаяния на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев", — сказал дипломат.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичным образом поступили власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Эти решения осудили Израиль и США.
Что такое Палестина
В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появиться два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн, по итогам которых Израиль захватил большую часть земель, включая Западный Иерусалим, предназначавшийся для палестинцев.
Согласно резолюции, около 55 процентов территории Палестины должны были отойти к еврейскому государству, 42 — к арабскому, а Иерусалим и Вифлеем стали бы нейтральными демилитаризованными территориями под контролем ООН. Таким образом Израиль получал девять из шестнадцати районов некогда подмандатной Палестины. При этом арабское население региона было более многочисленным, чем еврейское.
Провозглашение независимости палестинского государства произошло только в 1988 году. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.
Первый из них частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.
До прошлой недели Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия, а также частично признанная Сахарская Арабская Демократическая республика. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.