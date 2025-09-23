https://ria.ru/20250923/rospatent-2043699226.html
В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметику и свечи
2025-09-23T11:35:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметические средства, ароматические свечи и диффузоры, соответствующие товарные знаки поданы в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, в Роспатент подано как минимум три заявки на регистрацию товарного знака "Aurus", в том числе и на русском языке. Во всех заявках указана возможная продажа косметических и ароматических средств. Заявки были поданы в ведомство 18 сентября, в качестве заявителя указано ФГУП Центральный орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". -0-
