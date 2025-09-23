В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметику и свечи

https://ria.ru/20250923/rospatent-2043699226.html

В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметические средства, ароматические свечи и диффузоры, соответствующие товарные знаки поданы в Роспатент,... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России под брендом "Aurus" могут начать выпускать косметические средства, ароматические свечи и диффузоры, соответствующие товарные знаки поданы в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, в Роспатент подано как минимум три заявки на регистрацию товарного знака "Aurus", в том числе и на русском языке. Во всех заявках указана возможная продажа косметических и ароматических средств. Заявки были поданы в ведомство 18 сентября, в качестве заявителя указано ФГУП Центральный орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". -0-

