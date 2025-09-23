https://ria.ru/20250923/reutov-2043643017.html

В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины

В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины

Четыре машины были повреждены в подмосковном Реутове на фоне взрывов в понедельник, сообщил глава городского округа Филипп Науменко. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Четыре машины были повреждены в подмосковном Реутове на фоне взрывов в понедельник, сообщил глава городского округа Филипп Науменко. В течение понедельника мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших столицу. "Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля", - написал Науменко в Telegram-канале. Глава округа добавил, что угроза для жителей отсутствует.

