В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины - РИА Новости, 23.09.2025
01:24 23.09.2025 (обновлено: 01:25 23.09.2025)
В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины
В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины
В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины
Четыре машины были повреждены в подмосковном Реутове на фоне взрывов в понедельник, сообщил глава городского округа Филипп Науменко. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Четыре машины были повреждены в подмосковном Реутове на фоне взрывов в понедельник, сообщил глава городского округа Филипп Науменко. В течение понедельника мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших столицу. "Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля", - написал Науменко в Telegram-канале. Глава округа добавил, что угроза для жителей отсутствует.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
В Реутове на фоне взрывов пострадали четыре машины

В подмосковном Реутове на фоне взрывов пострадали 4 машины

Реутов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Четыре машины были повреждены в подмосковном Реутове на фоне взрывов в понедельник, сообщил глава городского округа Филипп Науменко.
В течение понедельника мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших столицу.
"Уважаемые жители Реутова! Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали четыре автомобиля", - написал Науменко в Telegram-канале.
Глава округа добавил, что угроза для жителей отсутствует.
