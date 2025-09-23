https://ria.ru/20250923/reuters-2043676044.html

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН

СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский на ассамблее ООН будет требовать активнее помогать Украине на фоне ослабевающей поддержки его режима со стороны партнеров. Об этом пишет Reuters. "Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Зеленский попросит Трампа ввести новые санкции против России, однако, надежды Киева на их введение против Москвы тают. В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции запланирована неделя высокого уровня.

