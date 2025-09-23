Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Украина может потерять поддержку союзников в Европе из-за США
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 23.09.2025 (обновлено: 14:50 23.09.2025)
Reuters: Украина может потерять поддержку союзников в Европе из-за США
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мвф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощи США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе", - говорится в материале агентства.Издание добавляет, что в Киеве тихо готовятся к новой фазе конфликта, когда стране придется в большей мере рассчитывать лишь на себя.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина, россия, европа, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МВФ, В мире
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
10 сентября, 19:15
"Шанс на мир". На Западе предупредили Украину и ЕС из-за России
10 сентября, 19:15
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Связать узами". Орбан раскрыл, как ЕС хочет использовать Украину
9 сентября, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииНАТОМВФВ мире
 
 
