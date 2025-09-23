https://ria.ru/20250923/reuters-2043675899.html
Reuters: Украина может потерять поддержку союзников в Европе из-за США
Reuters: Украина может потерять поддержку союзников в Европе из-за США
2025-09-23T09:56:00+03:00
2025-09-23T09:56:00+03:00
2025-09-23T14:50:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Источник заявил, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращенной помощи США, но и также может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе", - говорится в материале агентства.Издание добавляет, что в Киеве тихо готовятся к новой фазе конфликта, когда стране придется в большей мере рассчитывать лишь на себя.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
