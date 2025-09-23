Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.09.2025 (обновлено: 15:00 23.09.2025)
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны."С 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.Так, воздушные цели сбили над:В ночь на вторник российские военные отражали атаку дронов, летевших на Москву, всего уничтожено 26 аппаратов.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны.
"С 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.
Так, воздушные цели сбили над:
В ночь на вторник российские военные отражали атаку дронов, летевших на Москву, всего уничтожено 26 аппаратов.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
