https://ria.ru/20250923/pvo-2043754985.html
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 23.09.2025
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:36:00+03:00
2025-09-23T14:36:00+03:00
2025-09-23T15:00:00+03:00
тульская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
калужская область
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны."С 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.Так, воздушные цели сбили над:В ночь на вторник российские военные отражали атаку дронов, летевших на Москву, всего уничтожено 26 аппаратов.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043587319.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
россия
белгородская область
калужская область
рязанская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, калужская область, рязанская область, московская область (подмосковье)
Тульская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Калужская область, Рязанская область, Московская область (Подмосковье)
Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 58 дронов ВСУ над российскими регионами