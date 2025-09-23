https://ria.ru/20250923/pvo-2043754985.html

Средства ПВО сбили около 60 БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО сбили 58 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщило Минобороны."С 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали там.Так, воздушные цели сбили над:В ночь на вторник российские военные отражали атаку дронов, летевших на Москву, всего уничтожено 26 аппаратов.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

