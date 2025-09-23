Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 23.09.2025
Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки

Зенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает минобороны РФ во вторник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
