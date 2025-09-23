https://ria.ru/20250923/pvo-2043723796.html

Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки

Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки

Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 украинских беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости, 23.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

