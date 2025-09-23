https://ria.ru/20250923/pvo-2043723796.html
Российская ПВО сбила три реактивных снаряда HIMARS за сутки
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
