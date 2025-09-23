https://ria.ru/20250923/pvo-2043714414.html

ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.

