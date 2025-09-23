https://ria.ru/20250923/pvo-2043714414.html
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:27:00+03:00
2025-09-23T12:27:00+03:00
2025-09-23T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
москва, безопасность, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Сергей Собянин
