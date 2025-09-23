Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила более двадцати дронов ВСУ, летевших на Москву
11:34 23.09.2025 (обновлено: 12:25 23.09.2025)
ПВО сбила более двадцати дронов ВСУ, летевших на Москву
Силы ПВО с начала ночи сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО с начала ночи сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.Глава города заявил о начале отражения атаки дронов вечером в понедельник. Накануне военные ликвидировали 15 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.В Шереметьево вводили ограничения на полеты, их сняли ночью, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта.По данным Минобороны, с полуночи до 07:00 мск ПВО уничтожила 69 украинских дронов над десятью регионами, включая Московский. ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО с начала ночи сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Глава города заявил о начале отражения атаки дронов вечером в понедельник. Накануне военные ликвидировали 15 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
В Шереметьево вводили ограничения на полеты, их сняли ночью, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта.
По данным Минобороны, с полуночи до 07:00 мск ПВО уничтожила 69 украинских дронов над десятью регионами, включая Московский.
ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
