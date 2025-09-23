https://ria.ru/20250923/pvo-2043676180.html

ПВО сбила более двадцати дронов ВСУ, летевших на Москву

ПВО сбила более двадцати дронов ВСУ, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила более двадцати дронов ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО с начала ночи сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Силы ПВО с начала ночи сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.Глава города заявил о начале отражения атаки дронов вечером в понедельник. Накануне военные ликвидировали 15 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.В Шереметьево вводили ограничения на полеты, их сняли ночью, специалисты усилили мониторинг за работой авиатранспорта.По данным Минобороны, с полуночи до 07:00 мск ПВО уничтожила 69 украинских дронов над десятью регионами, включая Московский. ВСУ ежедневно нацеливают беспилотники на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

