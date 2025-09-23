https://ria.ru/20250923/pvo-2043674425.html
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
сергей собянин
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.
