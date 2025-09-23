https://ria.ru/20250923/pvo-2043653426.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь."Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
