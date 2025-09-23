https://ria.ru/20250923/pvo-2043653426.html

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T05:44:00+03:00

2025-09-23T05:44:00+03:00

2025-09-23T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

юрий слюсарь

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь."Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе", - написал он в Telegram-канале.Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250923/bpla-2043639837.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, юрий слюсарь , ростовская область