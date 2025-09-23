https://ria.ru/20250923/pvo--2043668279.html
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:02:00+03:00
2025-09-23T09:02:00+03:00
2025-09-23T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в Max.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву