"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине

"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 23.09.2025

"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине

Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance."Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение отказаться в одностороннем порядке от РСМД не было символическим жестом, а стало прямым ответом на "планы западных государств модернизировать и перебазировать системы, которые сокращают время принятие решений и снижают предсказуемость".В понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза подчеркнул, что решение относительно РСМД стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.

