https://ria.ru/20250923/putin-2043834303.html
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 23.09.2025
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине
Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:19:00+03:00
2025-09-23T19:19:00+03:00
2025-09-23T19:19:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_e2b0f5a743cbf7812715d997f7482736.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance."Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение отказаться в одностороннем порядке от РСМД не было символическим жестом, а стало прямым ответом на "планы западных государств модернизировать и перебазировать системы, которые сокращают время принятие решений и снижают предсказуемость".В понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза подчеркнул, что решение относительно РСМД стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
https://ria.ru/20250923/polsha-2043770332.html
https://ria.ru/20250811/ryabkov-2034541066.html
россия
европа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_304:0:2741:1828_1920x0_80_0_0_07378272611ee4950789256bf76c7ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, москва, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине
Advance: Путин показал Западу, что Россия готова ответить на любые провокации