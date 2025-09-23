Рейтинг@Mail.ru
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/putin-2043834303.html
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине - РИА Новости, 23.09.2025
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине
Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T19:19:00+03:00
2025-09-23T19:19:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_e2b0f5a743cbf7812715d997f7482736.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance."Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение отказаться в одностороннем порядке от РСМД не было символическим жестом, а стало прямым ответом на "планы западных государств модернизировать и перебазировать системы, которые сокращают время принятие решений и снижают предсказуемость".В понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза подчеркнул, что решение относительно РСМД стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
https://ria.ru/20250923/polsha-2043770332.html
https://ria.ru/20250811/ryabkov-2034541066.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_304:0:2741:1828_1920x0_80_0_0_07378272611ee4950789256bf76c7ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин
"Недвусмысленное послание": на Западе сделали новое заявление о Путине

Advance: Путин показал Западу, что Россия готова ответить на любые провокации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Владимир Путин путем отказа от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) дал западным странам четкий сигнал, что Россия может и будет отвечать на существующие и новые угрозы, пишет хорватское издание Advance.
"Послание Путина Западу звучит недвусмысленно: Россия не согласится на модель, в которой другие устанавливают правила, а от нее требуют сдержанности без взаимных ограничений. Готовность к ответу сочетается с готовностью к договору", — говорится в материале.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Нам конец". В Польше запаниковали из-за выпада Туска в адрес России
15:31
Издание отмечает, что решение отказаться в одностороннем порядке от РСМД не было символическим жестом, а стало прямым ответом на "планы западных государств модернизировать и перебазировать системы, которые сокращают время принятие решений и снижают предсказуемость".
В понедельник Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза подчеркнул, что решение относительно РСМД стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В начале августа МИД России заявил, что Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
МИД: отказ России от ограничений по РСМД отрезвил Запад
11 августа, 11:28
 
В миреРоссияЕвропаМоскваВладимир Путин — президент России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала