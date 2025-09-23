Рейтинг@Mail.ru
В США отреагировали на новое заявление Путина - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/putin-2043672571.html
В США отреагировали на новое заявление Путина
В США отреагировали на новое заявление Путина - РИА Новости, 23.09.2025
В США отреагировали на новое заявление Путина
Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:31:00+03:00
2025-09-23T09:31:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в соцсети X."Важный и позитивный шаг", — написал он.Кроме того, в сентябре Кимбалл предупреждал об опасности из-за чрезмерного количества ядерного оружия. "Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт. В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html
https://ria.ru/20250922/ssha-2043564948.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, США
В США отреагировали на новое заявление Путина

Дэрил Кимбалл назвал слова Путина о ядерном оружии позитивным шагом

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в соцсети X.

"Важный и позитивный шаг", — написал он.
Путин о готовности России соблюдать ДСНВ в течение года после истечения - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мировые СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ
Вчера, 20:14
Кроме того, в сентябре Кимбалл предупреждал об опасности из-за чрезмерного количества ядерного оружия.

"Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт.

В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Эксперт прокомментировал заявление Путина по ДСНВ
Вчера, 16:38
 
В миреРоссияВладимир Путин — президент РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала