В США отреагировали на новое заявление Путина

В США отреагировали на новое заявление Путина - РИА Новости, 23.09.2025

В США отреагировали на новое заявление Путина

Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл поддержал заявление президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он написал в соцсети X."Важный и позитивный шаг", — написал он.Кроме того, в сентябре Кимбалл предупреждал об опасности из-за чрезмерного количества ядерного оружия. "Большее количество ядерного оружия никого не обезопасит. Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...", — говорил эксперт. В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.

