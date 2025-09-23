Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского - РИА Новости, 23.09.2025
В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского
В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского - РИА Новости, 23.09.2025
В Киеве рассказали, как Путин спутал планы Зеленского
Заявление президента России Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) спутало планы Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Путин сейчас своим заявлением показал, что все козыри у него. Зеленскому это ничего не даст. Все карты на руках у Путина", — cказала он.По словам эксперта, глава киевского режима теперь понимает, что тем самым Путин лишний раз указал на готовность России к конструктивному диалогу с США."Вот сейчас нормальный контакт между ними (Россией и США. — Прим. Ред.). И Зеленский теперь понимает, что больше ему дергаться некуда", — подытожил Соскин.Вчера Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока.В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) спутало планы Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Путин сейчас своим заявлением показал, что все козыри у него. Зеленскому это ничего не даст. Все карты на руках у Путина", — cказала он.
По словам эксперта, глава киевского режима теперь понимает, что тем самым Путин лишний раз указал на готовность России к конструктивному диалогу с США.
"Вот сейчас нормальный контакт между ними (Россией и США. — Прим. Ред.). И Зеленский теперь понимает, что больше ему дергаться некуда", — подытожил Соскин.
Вчера Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа относительно предложения Владимира Путина продолжить исполнять Договор о стратегических наступательных вооружениях после истечения его срока.
В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого объявил о готовности России придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го. При этом решение о дальнейшем сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.
Президент подчеркнул, что Россия строит планы по укреплению обороноспособности с учетом обстановки в мире, но вместе с тем не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и всегда предпочитает решать вопросы дипломатическим путем.
