https://ria.ru/20250923/protivostoyanie-2043656979.html
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках
Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:48:00+03:00
2025-09-23T06:48:00+03:00
2025-09-23T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781647586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8107756250e3b078dfc7d51f940251f3.jpg
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись наглостью противника, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар". Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Были ликвидированы около восьми боевиков ВСУ, с российской же стороны потерь не было. События проходили весной 2025 года. "Они не ожидали нас. (Мы - ред.) скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали (спецназ ГУР - ред.) врасплох. Нагловато они (спецназ ГУР - ред.) шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться - они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью", - сказал "Увар". По его словам, после начала перестрелки трое украинских спецназовцев укрылись в одном из подвалов здания. Российские штурмовики пытались забрасывать внутрь укрытия гранаты, но оборонявшиеся были хорошо подготовлены и выбрасывали гранаты обратно. В итоге российские военные начали бросать гранаты, выдерживая паузу после выдергивания чеки, - это и помогло ликвидировать, в частности, одного из боевиков ВСУ, пояснил "Увар".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781647586_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_57d07db9354a3f0a880ac89da5716b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках
Бойцы ВС России застали врасплох спецназ ГУР Украины в Запорожской области
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись наглостью противника, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар".
Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины
, которая превосходила по численности группу российских военных. Были ликвидированы около восьми боевиков ВСУ
, с российской же стороны потерь не было. События проходили весной 2025 года.
"Они не ожидали нас. (Мы - ред.) скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали (спецназ ГУР - ред.) врасплох. Нагловато они (спецназ ГУР - ред.) шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться - они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью", - сказал "Увар".
По его словам, после начала перестрелки трое украинских спецназовцев укрылись в одном из подвалов здания. Российские штурмовики пытались забрасывать внутрь укрытия гранаты, но оборонявшиеся были хорошо подготовлены и выбрасывали гранаты обратно.
В итоге российские военные начали бросать гранаты, выдерживая паузу после выдергивания чеки, - это и помогло ликвидировать, в частности, одного из боевиков ВСУ, пояснил "Увар".