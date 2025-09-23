https://ria.ru/20250923/protivostoyanie-2043656979.html

Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках

МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись наглостью противника, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар". Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Были ликвидированы около восьми боевиков ВСУ, с российской же стороны потерь не было. События проходили весной 2025 года. "Они не ожидали нас. (Мы - ред.) скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали (спецназ ГУР - ред.) врасплох. Нагловато они (спецназ ГУР - ред.) шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться - они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью", - сказал "Увар". По его словам, после начала перестрелки трое украинских спецназовцев укрылись в одном из подвалов здания. Российские штурмовики пытались забрасывать внутрь укрытия гранаты, но оборонявшиеся были хорошо подготовлены и выбрасывали гранаты обратно. В итоге российские военные начали бросать гранаты, выдерживая паузу после выдергивания чеки, - это и помогло ликвидировать, в частности, одного из боевиков ВСУ, пояснил "Увар".

2025

