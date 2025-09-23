Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/protivostoyanie-2043656979.html
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках
Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:48:00+03:00
2025-09-23T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781647586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8107756250e3b078dfc7d51f940251f3.jpg
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись наглостью противника, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар". Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Были ликвидированы около восьми боевиков ВСУ, с российской же стороны потерь не было. События проходили весной 2025 года. "Они не ожидали нас. (Мы - ред.) скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали (спецназ ГУР - ред.) врасплох. Нагловато они (спецназ ГУР - ред.) шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться - они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью", - сказал "Увар". По его словам, после начала перестрелки трое украинских спецназовцев укрылись в одном из подвалов здания. Российские штурмовики пытались забрасывать внутрь укрытия гранаты, но оборонявшиеся были хорошо подготовлены и выбрасывали гранаты обратно. В итоге российские военные начали бросать гранаты, выдерживая паузу после выдергивания чеки, - это и помогло ликвидировать, в частности, одного из боевиков ВСУ, пояснил "Увар".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781647586_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_57d07db9354a3f0a880ac89da5716b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал о противостоянии со спецназом ГУР Украины в Малых Щербаках

Бойцы ВС России застали врасплох спецназ ГУР Украины в Запорожской области

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИХАЙЛОВКА (Запорожская область), 23 сен - РИА Новости. Бойцы 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" ВС РФ застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись наглостью противника, рассказал РИА Новости боец с позывным "Увар".
Ранее он сообщил РИА Новости, что в Малых Щербаках была почти полностью уничтожена группа спецназа ГУР Украины, которая превосходила по численности группу российских военных. Были ликвидированы около восьми боевиков ВСУ, с российской же стороны потерь не было. События проходили весной 2025 года.
"Они не ожидали нас. (Мы - ред.) скрылись, используя рельеф местности, как учили. Застали (спецназ ГУР - ред.) врасплох. Нагловато они (спецназ ГУР - ред.) шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться - они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью", - сказал "Увар".
По его словам, после начала перестрелки трое украинских спецназовцев укрылись в одном из подвалов здания. Российские штурмовики пытались забрасывать внутрь укрытия гранаты, но оборонявшиеся были хорошо подготовлены и выбрасывали гранаты обратно.
В итоге российские военные начали бросать гранаты, выдерживая паузу после выдергивания чеки, - это и помогло ликвидировать, в частности, одного из боевиков ВСУ, пояснил "Увар".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала