https://ria.ru/20250923/protezy-2043649310.html

В ГД предложили дать участникам СВО право на бесплатные зубные протезы

В ГД предложили дать участникам СВО право на бесплатные зубные протезы - РИА Новости, 23.09.2025

В ГД предложили дать участникам СВО право на бесплатные зубные протезы

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T04:09:00+03:00

2025-09-23T04:09:00+03:00

2025-09-23T04:09:00+03:00

общество

россия

станислав наумов

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается предоставить участникам СВО право на бесплатное обеспечение зубными протезами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается в ФЗ "О ветеранах" предусмотреть для инвалидов и ветеранов боевых действий возможность обеспечения зубными протезами в порядке, установленном правительством РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время для инвалидов и ветеранов боевых действий предусмотрено обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно- ортопедическими изделиями в порядке, установленном правительством РФ. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Станислав Наумов, ЛДПР по поручению лидера партии Леонида Слуцкого регулярно ведет работу с демобилизованными участниками СВО. По его словам, каждому из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, в связи с тем или иным ранением в соответствующих госпиталях. "По прошествии определенного времени, когда ребята уже вернулись к мирной жизни, стали обостряться вопросы, связанные со стоматологическими заболеваниями. Мы считаем, что важно не бросать ребят наедине с дополнительно возникшими расходами. Чтобы восстановить полноценное здоровье, нужно включить участников СВО, как и уже существующие некоторые категории граждан, в число льготников, тех, кому все услуги у стоматолога оплачиваются за счет фонда ОМС", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250918/mironov-2042808820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, станислав наумов, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр