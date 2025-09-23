https://ria.ru/20250923/proslushka-2043693486.html

Мэр Львова рассказал, когда обнаружил прослушку в своем кабинете

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что прослушивающее устройство в его кабинете было найдено после того, как в нем побывали премьер-министр Украины Юлия Свириденко и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.Садовый ранее заявил, что нашел в своем кабинете прослушивающее устройство и требует объяснений от СБУ. Он допускал причастность украинских спецслужб к прослушке. Позднее сообщалось, что СБУ начали расследование по данному инциденту."У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили", - сказал Садовый в интервью изданию "Украинская правда".По его словам, подтверждений того, что устройство установили в кабинете по решению суда, нет. Садовый добавил, что кабинет мэра - это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы". "Учитывая, что само устройство было вмонтировано недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - отметил мэр.Агентство РБК Украина, ссылаясь на источники в СБУ, ранее сообщало, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье о незаконном использовании специальных технических средств получения информации.

