Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев. На них предлагается распространить меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах".Отмечается, что это будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты участников спецоперации.При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких бойцов отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу при выполнении поставленных задач.
