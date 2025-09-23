Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 23.09.2025 (обновлено: 17:08 23.09.2025)
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев. На них предлагается распространить меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах".Отмечается, что это будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты участников спецоперации.При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких бойцов отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу при выполнении поставленных задач.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 сентября 2025
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 сентября 2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев.
На них предлагается распространить меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах".

Сейчас такие меры не действуют для военных, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений по контракту с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го.

Отмечается, что это будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты участников спецоперации.
При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких бойцов отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу при выполнении поставленных задач.
