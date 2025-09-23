Рейтинг@Mail.ru
Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/prigovory-2043753344.html
Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры
Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры - РИА Новости, 23.09.2025
Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры
Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:29:00+03:00
2025-09-23T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Владиславу Горкуну и сержанту Артему Демченко... Приговором суда Горкуну и Демченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что с 17 декабря 2024 по 8 марта 2025 года Горкун и Демченко, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами неоднократно пересекали госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Горкун и Демченко задержаны российскими военнослужащими и переданы следствию. Крое того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 21-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Евгению Голубничему - он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что 22 апреля 2025 года Голубничий, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, на боевой машине пехоты СV-90 в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ, вторгся в Курскую область и проследовал вглубь ее территории для осуществления теракта. В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком, Голубничий прибыл на наблюдательно-огневую позицию, расположенную вблизи хутора Кучеров Беловского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, а также участвовал в блокаде и удержании населенного пункта под вооруженным контролем. Второго мая 2025 года Голубничий в ходе боевых действий был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию.
https://ria.ru/20250922/boeviki-2043434598.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры

Трое боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет заключения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ.
"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Владиславу Горкуну и сержанту Артему Демченко... Приговором суда Горкуну и Демченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Священник рассказал, что ВСУ пытались сделать в Курской области
Вчера, 06:42
Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области.
Установлено, что с 17 декабря 2024 по 8 марта 2025 года Горкун и Демченко, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами неоднократно пересекали госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Горкун и Демченко задержаны российскими военнослужащими и переданы следствию.
Крое того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 21-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Евгению Голубничему - он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что 22 апреля 2025 года Голубничий, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, на боевой машине пехоты СV-90 в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ, вторгся в Курскую область и проследовал вглубь ее территории для осуществления теракта. В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком, Голубничий прибыл на наблюдательно-огневую позицию, расположенную вблизи хутора Кучеров Беловского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, а также участвовал в блокаде и удержании населенного пункта под вооруженным контролем. Второго мая 2025 года Голубничий в ходе боевых действий был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала