Троим украинским боевикам, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры

2025-09-23T14:29:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, получили до 16 лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет РФ. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины солдату Владиславу Горкуну и сержанту Артему Демченко... Приговором суда Горкуну и Демченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале СК. Они признаны виновными в совершении теракта в Курской области. Установлено, что с 17 декабря 2024 по 8 марта 2025 года Горкун и Демченко, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами неоднократно пересекали госграницу РФ через контрольно-пропускной пункт "Суджа" в Суджанском районе Курской области. Действуя с целью запугивания местного населения, а также дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, они участвовали в вооруженном блокировании села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Восьмого марта 2025 года в ходе боевых действий Горкун и Демченко задержаны российскими военнослужащими и переданы следствию. Крое того, как сообщается в Telegram-канале СК РФ, обвинительный приговор вынесен военнослужащему 21-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины солдату Евгению Голубничему - он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что 22 апреля 2025 года Голубничий, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, на боевой машине пехоты СV-90 в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ, вторгся в Курскую область и проследовал вглубь ее территории для осуществления теракта. В соответствии с заранее определенным вышестоящим командованием порядком, Голубничий прибыл на наблюдательно-огневую позицию, расположенную вблизи хутора Кучеров Беловского района Курской области, откуда отслеживал перемещение российских военнослужащих, а также участвовал в блокаде и удержании населенного пункта под вооруженным контролем. Второго мая 2025 года Голубничий в ходе боевых действий был задержан военнослужащими ВС РФ и передан следствию.

