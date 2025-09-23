Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"*
11:42 23.09.2025
В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"*
В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"* - РИА Новости, 23.09.2025
В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"*
Двое организаторов запрещенной в РФ экстремистской ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"* получили семь и 6,5 лет колонии в Мордовии, приговор в законную силу пока... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двое организаторов запрещенной в РФ экстремистской ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"* получили семь и 6,5 лет колонии в Мордовии, приговор в законную силу пока не вступил, сообщает МВД РФ. По данным правоохранителей, обвиняемые с 2017 по 2023 год проводили собрания последователей, где изучали запрещённую литературу и пропагандировали различные идеи: отказ от медицинского вмешательства, непризнание государственных органов и разрыв семейных связей с теми, кто не разделяет их убеждений. Фигуранты дела также контролировали поведение участников ячейки, разрабатывали методы конспирации и инструкции по противодействию правоохранителям. "Рассмотрев материалы уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации - ред.), суд в зависимости от роли каждого назначил фигурантам семь лет и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу (еще - ред.) не вступил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"*

В Мордовии 2 организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск" получили до 7 лет

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двое организаторов запрещенной в РФ экстремистской ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"* получили семь и 6,5 лет колонии в Мордовии, приговор в законную силу пока не вступил, сообщает МВД РФ.
По данным правоохранителей, обвиняемые с 2017 по 2023 год проводили собрания последователей, где изучали запрещённую литературу и пропагандировали различные идеи: отказ от медицинского вмешательства, непризнание государственных органов и разрыв семейных связей с теми, кто не разделяет их убеждений. Фигуранты дела также контролировали поведение участников ячейки, разрабатывали методы конспирации и инструкции по противодействию правоохранителям.
"Рассмотрев материалы уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации - ред.), суд в зависимости от роли каждого назначил фигурантам семь лет и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу (еще - ред.) не вступил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
19 августа, 10:41
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
