В Мордовии осудили организаторов ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"*

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двое организаторов запрещенной в РФ экстремистской ячейки "Свидетели Иеговы Саранск"* получили семь и 6,5 лет колонии в Мордовии, приговор в законную силу пока не вступил, сообщает МВД РФ. По данным правоохранителей, обвиняемые с 2017 по 2023 год проводили собрания последователей, где изучали запрещённую литературу и пропагандировали различные идеи: отказ от медицинского вмешательства, непризнание государственных органов и разрыв семейных связей с теми, кто не разделяет их убеждений. Фигуранты дела также контролировали поведение участников ячейки, разрабатывали методы конспирации и инструкции по противодействию правоохранителям. "Рассмотрев материалы уголовного дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации - ред.), суд в зависимости от роли каждого назначил фигурантам семь лет и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу (еще - ред.) не вступил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

