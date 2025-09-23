https://ria.ru/20250923/prigovor--2043667935.html

Экс-директору красноярского ФМБА вынесли приговор по делу о растрате

Экс-директору красноярского ФМБА вынесли приговор по делу о растрате - РИА Новости, 23.09.2025

Экс-директору красноярского ФМБА вынесли приговор по делу о растрате

Экс-директора Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА России) Бориса Баранкина приговорили к РИА Новости, 23.09.2025

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

следственный комитет россии (ск рф)

КРАСНОЯРСК, 23 сен - РИА Новости. Экс-директора Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА России) Бориса Баранкина приговорили к 6 годам колонии по делу о растрате более 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном СК. "Судом бывшему генеральному директору Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года Борис Баранкин, а также директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой - провизор и представитель коммерческой компании частично подменяли лекарственные препараты для нужд пациентов при их поставке в адрес красноярского филиала ФМБА России на иные лекарственные препараты. Медикаменты оплачивались за счет денежных средств, выделенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Причиненный ущерб составил более 15,5 миллионов рублей, уточняют в региональном СК. По данным краевой прокуратуры, лекарственные препараты закупались для личных нужд Бориса Баранкина и его супруги, и использовались ими для лечебных и косметологических целей. Также ведомство отмечает, что на суде Баранкин не признал вину и просил его полностью оправдать. Уточняется, что также суд вынес приговор представителю коммерческой компании, ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Уголовное дело против директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России рассматривается в суде. В отношении провизора в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,9 миллиона рублей. Как уточнили РИА Новости в региональном СК, уголовное дело против супруги Татьяны Баранкиной продолжает рассматриваться в суде. Борис Баранкин проходит по еще одну уголовному делу. В январе 2025 года он был задержан по подозрению в получении взяток на сумму свыше 16,5 миллионов рублей от фирмы, которая выбиралась поставщиком медицинских изделий для нужд красноярского филиала ФМБА с 2017 по 2022 годы. По данным СК, за этот период фигурант заключил с ней более 85 контрактов. После задержания, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Баранкин пытался совершить суицид в изоляторе, после чего был госпитализирован, где врачи вводили его в искусственную кому. В феврале состояние здоровья Баранкина стало позволять содержать его в СИЗО, куда он и был отравлен. По этому уголовному делу ему в середине сентября была продлена стража до 18 ноября.

