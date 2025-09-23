https://ria.ru/20250923/pridnestrove-2043783128.html

В Совфеде заявили об угрозе прямой военной агрессии против Приднестровья

В Совфеде заявили об угрозе прямой военной агрессии против Приднестровья - РИА Новости, 23.09.2025

В Совфеде заявили об угрозе прямой военной агрессии против Приднестровья

Угроза прямой военной агрессии против Приднестровья и мирного населения этого региона реальна, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:19:00+03:00

2025-09-23T16:19:00+03:00

2025-09-23T16:19:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

донецкая народная республика

александр волошин

майя санду

евгения гуцул

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994607681_0:96:3340:1975_1920x0_80_0_0_b5cb0e056960120fbb6aa5c9abe67f1e.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Угроза прямой военной агрессии против Приднестровья и мирного населения этого региона реальна, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Особую тревогу вызывает то, что в зоне риска оказывается и Приднестровье. Угроза прямой агрессии против этого мирного региона более чем реальна. Это означает не только нарушение международного права, но и сознательную провокацию непосредственно против российских войск в Приднестровье", - сказал собеседник агентства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Кроме того, на 28 сентября в Молдавии запланировано проведение парламентских выборов. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.

https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043696701.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html

молдавия

кишинев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, донецкая народная республика, александр волошин, майя санду, евгения гуцул, нато