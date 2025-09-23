Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили об угрозе прямой военной агрессии против Приднестровья
16:19 23.09.2025
В Совфеде заявили об угрозе прямой военной агрессии против Приднестровья
Угроза прямой военной агрессии против Приднестровья и мирного населения этого региона реальна, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 23.09.2025
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Угроза прямой военной агрессии против Приднестровья и мирного населения этого региона реальна, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Особую тревогу вызывает то, что в зоне риска оказывается и Приднестровье. Угроза прямой агрессии против этого мирного региона более чем реальна. Это означает не только нарушение международного права, но и сознательную провокацию непосредственно против российских войск в Приднестровье", - сказал собеседник агентства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Кроме того, на 28 сентября в Молдавии запланировано проведение парламентских выборов. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
в мире, молдавия, кишинев, донецкая народная республика, александр волошин, майя санду, евгения гуцул, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Майя Санду, Евгения Гуцул, НАТО
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Угроза прямой военной агрессии против Приднестровья и мирного населения этого региона реальна, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Особую тревогу вызывает то, что в зоне риска оказывается и Приднестровье. Угроза прямой агрессии против этого мирного региона более чем реальна. Это означает не только нарушение международного права, но и сознательную провокацию непосредственно против российских войск в Приднестровье", - сказал собеседник агентства.
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
11:19
11:19
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Кроме того, на 28 сентября в Молдавии запланировано проведение парламентских выборов. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов.
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
27 августа, 08:00
27 августа, 08:00
 
В мире, Молдавия, Кишинев, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Майя Санду, Евгения Гуцул, НАТО
 
 
