Почти 9 млн рублей собрали в Приангарье в рамках акции "Общее дело"

ИРКУТСК, 23 сен - РИА Новости. Около 9 миллионов рублей собрали в Иркутской области в рамках акции "Общее дело", цель которой - помощь участникам СВО, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. С начала СВО министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявило акцию "Общее дело", которая со временем из разовой стала долгосрочным проектом. Ее цель - оказать адресную материальную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. "Всего специалисты соцзащиты региона собрали около 9 млн рублей. На эти средства помогли более тысячи человек: в разное время приобретались медикаменты и технические средства реабилитации для раненых, подарки раненым и сотрудникам госпиталя на Новый год, обмундирование, приборы ночного видения и беспилотники", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он рассказал о ветеране СВО, жителе Иркутской области Сократе Васильеве, который получил во время боевых действий тяжелое ранение и потерял зрение. Адаптироваться к быту и жить по-новому ему помогают технические средства реабилитации. Ими ветеран полностью обеспечен в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. У него есть цифровой сигнализатор звука с вибрационной индикацией, специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах и другие приспособления. "Он не отчаялся. Наоборот, полон сил и энергии. Цели у Сократа Валериевича разнообразны: самореализация, воспитание сыновей и общественная работа. Сейчас он председатель ассоциации ветеранов боевых действий СВО на территории Нукутского муниципального округа. Оказывает всестороннюю помощь и поддержку товарищам, участникам СВО", - отметил губернатор. В августе глава региона побывал в гостях у Сократа Васильева и узнал, что ветеран мечтает о тренажере для силовых упражнений. Его приобрели в рамках акции "Общее дело" на средства, собранные подведомственными учреждениями регионального министерства социального развития, опеки и попечительства. Он укрепляет мышцы ног, пресса, спины, груди, рук и плеч. За счет средств, собранных во время акции "Общее дело" оплачивается санаторное лечение родителей погибших бойцов, приобретаются билеты и оплачивается проживание в гостиницах в период получения медпомощи и реабилитационных услуг, оказывается помощь в восстановлении жилья.
