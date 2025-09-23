Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии призвал уважать Израиль - РИА Новости, 23.09.2025
18:47 23.09.2025
Президент Индонезии призвал уважать Израиль
Президент Индонезии призвал уважать Израиль - РИА Новости, 23.09.2025
Президент Индонезии призвал уважать Израиль
Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради... РИА Новости, 23.09.2025
в мире
израиль
палестина
индонезия
прабово субианто
генеральная ассамблея оон
оон
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради установления мира между Израилем и Палестиной. "Необходимо, чтобы Палестина была независимой. Но также необходимо признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность. Только тогда будет возможен настоящий мир", - отметил политик.
в мире, израиль, палестина, индонезия, прабово субианто, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Палестина, Индонезия, Прабово Субианто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Президент Индонезии призвал уважать Израиль

Субианто призвал признать и уважать Израиль ради установления мира

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради установления мира между Израилем и Палестиной.
"Необходимо, чтобы Палестина была независимой. Но также необходимо признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность. Только тогда будет возможен настоящий мир", - отметил политик.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреИзраильПалестинаИндонезияПрабово СубиантоГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
