Президент Индонезии призвал уважать Израиль

2025-09-23T18:47:00+03:00

ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради установления мира между Израилем и Палестиной. "Необходимо, чтобы Палестина была независимой. Но также необходимо признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность. Только тогда будет возможен настоящий мир", - отметил политик.

