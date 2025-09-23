https://ria.ru/20250923/prezident-2043828349.html
Президент Индонезии призвал уважать Израиль
Президент Индонезии призвал уважать Израиль - РИА Новости, 23.09.2025
Президент Индонезии призвал уважать Израиль
Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:47:00+03:00
2025-09-23T18:47:00+03:00
2025-09-23T18:47:00+03:00
в мире
израиль
палестина
индонезия
прабово субианто
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН призвал "признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность" ради установления мира между Израилем и Палестиной. "Необходимо, чтобы Палестина была независимой. Но также необходимо признавать и уважать Израиль, гарантируя его безопасность. Только тогда будет возможен настоящий мир", - отметил политик.
https://ria.ru/20250923/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_89a956f12df984cf108786e764e11ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, индонезия, прабово субианто, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Израиль, Палестина, Индонезия, Прабово Субианто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Президент Индонезии призвал уважать Израиль
Субианто призвал признать и уважать Израиль ради установления мира