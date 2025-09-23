https://ria.ru/20250923/prava-2043643431.html
Эксперт объяснил, чем обернется разрешение получать права без автошколы
Эксперт объяснил, чем обернется разрешение получать права без автошколы
Эксперт объяснил, чем обернется разрешение получать права без автошколы
23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Возвращение возможности сдать экзамен в ГИБДД экстерном не окажет существенного влияния на дорожную ситуацию, но даст ученикам возможность сэкономить время и деньги, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Иван Волин.По информации СМИ, Национальный автомобильный союз предложил разрешить гражданам сдавать экзамен на права в ГИБДД без обязательного прохождения автошколы."Раньше такая практика уже существовала – человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права. Конечно, у этой практики было много недостатков, поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения", — отметил он.По его мнению, отмена обязательного прохождения автошколы не окажет значимого влияния на качество вождения, поскольку это зависит от уровня личной ответственности каждого человека. Важнее следить за теми, кто нарушает правила на дорогах и наказывать за это, заключил Волин.
Эксперт объяснил, чем обернется разрешение получать права без автошколы
Волин: возможность получения прав без автошколы позволит сберечь время и деньги