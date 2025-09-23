https://ria.ru/20250923/povedenie-2043652533.html

Боец объяснил странное поведение украинских боевиков

Боец объяснил странное поведение украинских боевиков - РИА Новости, 23.09.2025

Боец объяснил странное поведение украинских боевиков

Украинские военнослужащие продолжают оказывать ожесточенное сопротивление даже после тяжелых ранений, что, по данным российских бойцов, связано с употреблением... РИА Новости, 23.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие продолжают оказывать ожесточенное сопротивление даже после тяжелых ранений, что, по данным российских бойцов, связано с употреблением ими наркотических препаратов, об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "директор". "Когда пытались выбить с опорного пункта (боевиков ВСУ - ред.), мы туда закинули около двадцати гранат. Нормальный человек после такого количества ранений уже бы сдался, а они до последнего кусались", - рассказал военнослужащий, предположив, что такое поведение украинских боевиков может быть связано с употреблением ими наркотических средств. Он добавил, что при осмотре позиций противника были обнаружены вскрытые и перемотанные медаптечки. "Все аптечки у них (солдат ВСУ - ред.) были разорваны, перебинтованы, сразу видно - мотались. Тут уже не на одном адреналине держались", - подчеркнул боец. Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков. О том, что использование наркотических веществ среди украинских военных "является распространенным явлением", сообщали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А представитель антифашистского подполья Херсона сообщал РИА Новости, что латиноамериканские наемники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.

херсон

2025

