Боец объяснил странное поведение украинских боевиков
Поведение ВСУ во время боев может говорить об употреблении ими наркотиков
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие продолжают оказывать ожесточенное сопротивление даже после тяжелых ранений, что, по данным российских бойцов, связано с употреблением ими наркотических препаратов, об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "директор".
"Когда пытались выбить с опорного пункта (боевиков ВСУ - ред.), мы туда закинули около двадцати гранат. Нормальный человек после такого количества ранений уже бы сдался, а они до последнего кусались", - рассказал военнослужащий, предположив, что такое поведение украинских боевиков может быть связано с употреблением ими наркотических средств.
Он добавил, что при осмотре позиций противника были обнаружены вскрытые и перемотанные медаптечки.
"Все аптечки у них (солдат ВСУ - ред.) были разорваны, перебинтованы, сразу видно - мотались. Тут уже не на одном адреналине держались", - подчеркнул боец.
Украинские пленные ранее неоднократно рассказывали, что в ВСУ на фоне крайней усталости и плохого морального состояния боевиков процветают пьянство и употребление наркотиков. О том, что использование наркотических веществ среди украинских военных "является распространенным явлением", сообщали и эксперты женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC). А представитель антифашистского подполья Херсона сообщал РИА Новости, что латиноамериканские наемники в ВСУ наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18