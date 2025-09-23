https://ria.ru/20250923/posolstvo-2043846703.html

Посольство в Канаде прокомментировало назначение Фриланд спецпредставителем

Посольство в Канаде прокомментировало назначение Фриланд спецпредставителем

2025-09-23T20:17:00+03:00

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Назначение известной своей антироссийской позицией Христи Фриланд спецпредставителем по вопросам восстановления Украины не меняет ситуацию, кабинет премьера Канады Марка Карни продолжит оказывать поддержку киевскому режиму, несмотря на бессмысленность таких усилий, заявило РИА Новости посольство России в Канаде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что назначение Фриланд спецпредставителем лишь усугубит кризис на Украине. "Мы прекрасно осведомлены о прошлом госпожи Фриланд и её давних взглядах. С нашей точки зрения, это назначение не меняет ситуацию. Кабинет премьер-министра Карни продолжит оказывать киевскому режиму всяческую поддержку, несмотря на бессмысленность таких усилий", - заявили в российской дипмиссии.

