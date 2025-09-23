МИД Эстонии прокомментировал остановку помощи США в области безопасности

Рейтинг@Mail.ru
14:54 23.09.2025 (обновлено: 14:55 23.09.2025)
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Страны Прибалтики обеспокоены остановкой помощи в области безопасности со стороны США, пытаются объяснить американскому конгрессу пользу продолжения выделения помощи для экономики США, заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахна.
"Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который инвестируют США в оборону Балтии, все эти деньги возвращаются в американскую экономику. И мы еще добавляем на 1 доллар 12 долларов с нашей стороны. Поэтому это хорошие условия для США", - сказал Цахна в эфире телеканала Блшумберг.
Цахна выразил надежду, что конгресс США рассмотрит возможность продолжить оказывать оборонную помощь балтийским государствам в будущем.
Агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник передавало, что США сообщили в августе европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии.
Эхо Аляски: Трамп сворачивает присутствие США в Прибалтике
