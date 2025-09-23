Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/pomosch-2043643556.html
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий
Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:34:00+03:00
2025-09-23T01:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных территориях, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот". "ВСУ там не особо заморачивались: дом видят - дверь выбивают, машины внаглую забирали, продукты те же самые, коров на мясо. С дома выносили всё, что понравится", - отметил боец. Он добавил, что российские солдаты стараются оказывать помощь мирным жителям и поддерживать население. "Помогаем местным продуктами. По большей части так. Где-то кто-то что-то просит: какая-то машина заглохла - мимо проезжаешь, что не оттащить, если есть возможность", - рассказал "Енот".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий

ВС России помогают пострадавшим от мародерства ВСУ мирным жителям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных территориях, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот".
"ВСУ там не особо заморачивались: дом видят - дверь выбивают, машины внаглую забирали, продукты те же самые, коров на мясо. С дома выносили всё, что понравится", - отметил боец.
Он добавил, что российские солдаты стараются оказывать помощь мирным жителям и поддерживать население.
"Помогаем местным продуктами. По большей части так. Где-то кто-то что-то просит: какая-то машина заглохла - мимо проезжаешь, что не оттащить, если есть возможность", - рассказал "Енот".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала