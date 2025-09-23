https://ria.ru/20250923/pomosch-2043643556.html

Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий

Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий

Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T01:34:00+03:00

2025-09-23T01:34:00+03:00

2025-09-23T01:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных территориях, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот". "ВСУ там не особо заморачивались: дом видят - дверь выбивают, машины внаглую забирали, продукты те же самые, коров на мясо. С дома выносили всё, что понравится", - отметил боец. Он добавил, что российские солдаты стараются оказывать помощь мирным жителям и поддерживать население. "Помогаем местным продуктами. По большей части так. Где-то кто-то что-то просит: какая-то машина заглохла - мимо проезжаешь, что не оттащить, если есть возможность", - рассказал "Енот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины