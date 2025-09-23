https://ria.ru/20250923/pomosch-2043643556.html
Боец рассказал, как солдаты помогают жителям освобожденных территорий
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие оказывают помощь мирным жителям, которые пострадали от мародерства и насилия со стороны подразделений ВСУ на освобожденных территориях, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Енот". "ВСУ там не особо заморачивались: дом видят - дверь выбивают, машины внаглую забирали, продукты те же самые, коров на мясо. С дома выносили всё, что понравится", - отметил боец. Он добавил, что российские солдаты стараются оказывать помощь мирным жителям и поддерживать население. "Помогаем местным продуктами. По большей части так. Где-то кто-то что-то просит: какая-то машина заглохла - мимо проезжаешь, что не оттащить, если есть возможность", - рассказал "Енот".
